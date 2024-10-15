Захарова: США спят и видят, как полыхнет на Корейском полуострове

США являются единственной страной, которая увеличивает риск конфликта на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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