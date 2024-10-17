Пауки, высота, лягушки: от чего приходят в ужас российские звезды

Российские артисты откровенно рассказали, от чего приходят в ужас. Почему певица Нюша больше не гладит одежду? И как лягушка довела до истерики Филиппа Киркорова? Какие страдания испытывает Валерия во время съемок клипов? Правда, что Дима Билан боится телефонных звонков? И почему нельзя обнимать Сергея Лазарева? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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