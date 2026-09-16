В опеке всё знали, но думали, что пронесёт? Мама убитого мигрантом школьника вышла на связь. Новые детали

Автор: Редакция Новоросинформ Органы опеки в ХМАО знали, что несовершеннолетний мигрант разыскивается за убийство отца, и все же помогли устроить его в школу, где он жестоко убил одноклассника? Ошеломляющий факт обнародовала мать погибшего подростка.
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Вот зачем нам эти "ценные специалисты"? а КОГО ТО ИЗ "ОПЕКИ " ПРИВЛЕКЛИ? тут "железно" статья за халатность как минимум а если покопаться так и взятку нарыть можно!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
А что "Единая Россия" к этому преступлению отношения не имеет?
Всю опеку расстреляли бы при Лаврентии Павловиче! И он был бы прав! Это мрази!
В опеке всех причастных под суд и проверить на получение взяток, просто так законы не нарушают.
Скоро их тут будет критическое количество которое просто начнёт резать всех местных.
Дурдом.