Врач Сычева: в менопаузу полезно есть продукты, богатые фитоэстрогенами

Качество жизни в климактерический период серьезно ухудшается, женщины испытывают изменения в общем самочувствии, страдают от чрезмерной эмоциональности, перемены сказываются на работе и повседневной жизни.
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