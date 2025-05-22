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Царьград

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Зеленский назвал самое горячее направление для ВСУ

Зеленский назвал самое горячее направление для ВСУ

Опираясь на доклад главы украинского Минобороны, президент выделил одно направление.Ситуация на фронте в контролируемой Киевом части ДНР является "наиболее горячей" для украинской армии заявил Владимир Зеленский в своем TГ-канале.

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