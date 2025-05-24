Совет директоров НЛМК рекомендовал не платить дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров (СД) крупнейшего в России Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК) в этот четверг рекомендовал акционерам не голосовать в пользу распределения дивидендов за 2024 год, тем самым НЛМК пополнил ряд других крупнейших российских компаний, где советы директоров рекомендовали акционерам сделать то же самое (См предыдущие подобные темы ТСа на этой неделе в разделе новостей).