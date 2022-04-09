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Салат с гранатом, руколой, авокадо и медом: рецепт для укрепления иммунитета весной

Салат с гранатом, руколой, авокадо и медом: рецепт для укрепления иммунитета весной

Пошаговый рецепт приготовления вкусного и полезного салата. Салат с гранатом, руколой, авокадо и медом: рецепт для укрепления иммунитета весной предоставлено издательством КП«Брынзу легко заменить другим сыром: фетой, адыгейским или моцареллой.

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