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«Канадский 51-й штат» США или политические амбиции Трампа

«Канадский 51-й штат» США или политические амбиции Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова всех удивил. Американский лидер, чьи политические заявления зачастую напоминают американские горки – внезапные взлеты, головокружительные повороты и неизбежное приземление в океан противоречий, – снова решил закинуть «хайп», удивив мир своим предложением.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Для начала канадский премьер должен был английскому королю пожаловаться (по примеру гренландского премьера, тот датскому плакался). Прекратить поставки урана, и объявить войну США. Надо ж когда-то отобранное вернуть. А он на лопатки.
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