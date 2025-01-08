«Канадский 51-й штат» США или политические амбиции Трампа

МЕ

Михаил Е

Для начала канадский премьер должен был английскому королю пожаловаться (по примеру гренландского премьера, тот датскому плакался). Прекратить поставки урана, и объявить войну США. Надо ж когда-то отобранное вернуть. А он на лопатки.