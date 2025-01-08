«Канадский 51-й штат» США или политические амбиции Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова всех удивил. Американский лидер, чьи политические заявления зачастую напоминают американские горки – внезапные взлеты, головокружительные повороты и неизбежное приземление в океан противоречий, – снова решил закинуть «хайп», удивив мир своим предложением.
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