Тревожные для русских решения: Казахстан идёт по пути Украины

ЗанозаПолитикаТревожные для русских решения: Казахстан идёт по пути Украины Руководство Казахстана в последние годы резко усилило критику в отношении имперского и советского периода истории.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир БурлаковНечего удивляться националистическим креном Казахстана. Он начался в конце девяностых, когда русских стали изгонять из государственных, промышленных учреждений изымать насильственно жильё. Специалистов поставивших Казахстан из первобытного уровня развития в ряд индустриально развитых государств изгоняли, избивали и убивали националисты. Кроме того, уходя из Советского Союза прихватили тысячи гектаров российских земель населённых русскими людьми. В благодарность за российскую щедрость подхрюкивают НАТО, предлагая им территорию под военные базы!Andrew KleyМусульмане не могут подхрюкивать. Только по-шакальи подвывать!Павел КДля начала у этих зверьков надо отобрать наши территории, подаренные им. Пересмотрели историю, ну и нам надо им этой же монетой отплатить. И не переживать по поводу обид порядочных людей, которые там остались. А то они там выпячивают свою "порядочность" и палец о палец не ударяют, что бы изменить положение вещей.Комментировать
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