Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • demyr150648
    Да, такое же дерьмо, как палач и предатель папочка, и его подлый сынок!«Слушайте многоув...
  • demyr150648
    Да, президенту нельзя сидеть одной .. на двух базарах, грубо, но правильно! Подумайте, что потом от него будут требов...«Слушайте многоув...
  • Александр Рожков
    В конце статьи есть ссылка на первоисточник...Симоньян, развёрнуто

Поющая "Я - русский" киевская молодёжь пошла ва-банк: Вместо оправданий - "контрнаступление"

Поющая "Я - русский" киевская молодёжь пошла ва-банк: Вместо оправданий - "контрнаступление"

Конец Украины всё ближе, а украинских идиотов всё больше Самым главным открытием за все время проведения СВО для некоторых россиян стало то, что война на территории Украины разразилась, а украинцы так и не поумнели.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Страна ДУРДОМ...это что-то.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
На верхнем фото не Русский...И флаги  тоже...
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10 час.
Леонид Руси
Молодёжь Кастрюлеголовии уже не просто догадывается, что их Зеля развёл, а и активно выражает своё желание быть Великой Россией а не маленькой, жидовской Хазарией
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6 час.

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