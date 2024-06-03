В Омске транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже деталей железнодорожного пути

Оперативные сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Омского ЛУ МВД России задержали двоих местных жителей, демонтировавших несколько сотен деталей железнодорожного пути на территории одного из транспортных предприятий региона.
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