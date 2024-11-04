Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Он напомнил, что четыре века назад народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем народного единства.
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