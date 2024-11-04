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Петербургский дневник

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Он напомнил, что четыре века назад народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем народного единства.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Все новые праздники выглядят неубедительно, мне больше по душе 7 Ноября, 1 Мая, они всегда были всенародными праздниками.
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9 час.

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