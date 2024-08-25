«Тьма опускается на свободный мир»: Как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

Свое мнение высказали Илон Маск, Такер Карлсон, Shaman и депутат Виталий МилоновВечером 24 августа в аэропорту в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан основатель Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров.