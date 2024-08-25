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«Тьма опускается на свободный мир»: Как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

«Тьма опускается на свободный мир»: Как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

Свое мнение высказали Илон Маск, Такер Карлсон, Shaman и депутат Виталий МилоновВечером 24 августа в аэропорту  в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан основатель Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров.

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