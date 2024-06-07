Даже не знаю, в каком ключе и приподнести данную новость. Вроде, как к ЕГЭ уже многие привыкли и считают, что ничего плохого в нём нет.
В Госдуме подняли вопрос о замене ЕГЭ на традиционную аттестацию из-за роста числа подростковых самоубийств
Комментарии
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Sobering
Тогда на Колыму придётся отправлять экзаменаторов, которые будут принимать экзамены аналоговым методом, поскольку ясен пень, у них будут предпочтения к экзаменуемым. Не нужно путать образование при Сталине с образованием совковым и либерастическим. Сталин пытался внедрить диалектический метод образования, но на том и на современном уровне это пока что рано, мозги не те у людей. Узнай что такое диалектический метод образования. Не узнаешь - сам на Колыму отправишься.
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1 час.
S
Sobering
Плюсы и минусы есть как в советской, Сталинской, так и в Болонской системе образования. Болонская предполагает равные возможности при поступлении в ВУЗы, но из за того, что этот метод является услугой, то потому полно безграмотных. В советской школе был такой же метод натаскивания в год сдачи экзаменов, но сам процесс обучения был обязательным и заставляемым. В либерастическое время - хочешь учись - хочешь - нет. В Израиле каждый уважающий себя русскоязычный израильтянин скатывает в интернете все советские учебники и учит чад своих по ним дополнительно. Потому метод обучения нужно возвращать советский, а экзамены - либерастический. Другого пока не дано.
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1 час.
Владислав Владислав
Татупетам заняться нечем ? Неужели проблем в стране нет ?
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51 сек.
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