В Госдуме подняли вопрос о замене ЕГЭ на традиционную аттестацию из-за роста числа подростковых самоубийств

Тогда на Колыму придётся отправлять экзаменаторов, которые будут принимать экзамены аналоговым методом, поскольку ясен пень, у них будут предпочтения к экзаменуемым. Не нужно путать образование при Сталине с образованием совковым и либерастическим. Сталин пытался внедрить диалектический метод образования, но на том и на современном уровне это пока что рано, мозги не те у людей. Узнай что такое диалектический метод образования. Не узнаешь - сам на Колыму отправишься.

S

Sobering

Плюсы и минусы есть как в советской, Сталинской, так и в Болонской системе образования. Болонская предполагает равные возможности при поступлении в ВУЗы, но из за того, что этот метод является услугой, то потому полно безграмотных. В советской школе был такой же метод натаскивания в год сдачи экзаменов, но сам процесс обучения был обязательным и заставляемым. В либерастическое время - хочешь учись - хочешь - нет. В Израиле каждый уважающий себя русскоязычный израильтянин скатывает в интернете все советские учебники и учит чад своих по ним дополнительно. Потому метод обучения нужно возвращать советский, а экзамены - либерастический. Другого пока не дано.