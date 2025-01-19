Нетаньяху: огонь в Газе прекратится после передачи ХАМАС списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список с именами освобождаемых заложников.
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