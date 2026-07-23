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Царьград

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"Они мстят нам": Дочь Алексея Баталова прокомментировала иск Натальи Дрожжиной на 13 миллионов

"Они мстят нам": Дочь Алексея Баталова прокомментировала иск Натальи Дрожжиной на 13 миллионов

Больная раком актриса Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова. Артистка, которая много лет была доверенным лицом семьи народного любимца, теперь требует взыскать с Марии Баталовой 13 миллионов рублей.

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