"Они мстят нам": Дочь Алексея Баталова прокомментировала иск Натальи Дрожжиной на 13 миллионов

Больная раком актриса Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова. Артистка, которая много лет была доверенным лицом семьи народного любимца, теперь требует взыскать с Марии Баталовой 13 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии