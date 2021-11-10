Мировое обозрение

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Индия и Франция будут расширять партнерство в оборонной сфере

Индия и Франция будут расширять партнерство в оборонной сфере

Французский медиапортал назвал имя предполагаемого посредника и сумму взятки при заключении сделки на закупку истребителей Rafale; Китай отказался прислать своих представителей на встречу советников по национальной безопасности стран-соседей Афганистана в Нью-Дели; Исламабад считает, что Индия как «помеха» в афганском вопросе не может быть миротворцем; Нью-Дели не способен найти выход из ловушки сезонного смога; экспорт КНР в Индию в три с половиной раза превышает импорт  — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Телеграмм-канала «Индия Сегодня».

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