А вы в каком лагере? В декабре люди делятся на два лагеря — одни уверяют, что нет ничего лучше живой разлапистой ели, которая наполняет свежим ароматом весь дом, а другие — что пора бы уже позаботиться об окружающей среде и прекратить приобретать срубленные деревья.
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