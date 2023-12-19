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Ученый объяснил, какая елка нанесет меньше вреда — искусственная или живая

Ученый объяснил, какая елка нанесет меньше вреда — искусственная или живая

А вы в каком лагере? В декабре люди делятся на два лагеря — одни уверяют, что нет ничего лучше живой разлапистой ели, которая наполняет свежим ароматом весь дом, а другие — что пора бы уже позаботиться об окружающей среде и прекратить приобретать срубленные деревья.

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