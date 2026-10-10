Что придумали авторы 22 пакета антироссийских санкций

На днях послы стран ЕС согласовали 22‑й пакет санкций. В этот раз принять набор новых рестрикций удалось быстро, потому что Брюссель пошел на компромисс и решил отказаться от секторальных санкций.
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