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Политолог Бондаренко признал, что Россия "заглатывает" Украину по кускам

Политолог Бондаренко признал, что Россия "заглатывает" Украину по кускам

Украинский политолог указал на последствия отказа Киева от переговоров с Россией.Пока Украина отказываются от проведения переговоров, Россия "заглатывает" её по кускам.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Не заглатывает, а освобождает от фашистской мрази!
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