Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Китае припомнили России отказ делиться секретными технологиями

В Китае припомнили России отказ делиться секретными технологиями

Китайское издание Baijiahao заявили, что Россия отказывает Китаю в предоставлении доступа к своим оборонным технологиям.

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Комментарии
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Марина Трянина
ха... китайцы с нами не делятся технологиями, торгуют с нами втридорога, диктуют нам цены на продукты, которые мы им поставляем, и снабжают хохлобандитов запчастями для дронов, а от нас хотят получить военные технологии... , они и так у нас много технологий потаскали
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1 м.
Элина Смирнова
Хотеть не вредно, китаёзы, Для начала, прекратите хохлов обеспечивать. Ну а нам - ХВАТИТ ПРОСЕРАТЬ НАСЛЕДИЕ СССР ! Если бы не наработки Союза, нас бы уже давно не было.
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1 м.