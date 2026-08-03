В Китае припомнили России отказ делиться секретными технологиями

Марина Трянина

ха... китайцы с нами не делятся технологиями, торгуют с нами втридорога, диктуют нам цены на продукты, которые мы им поставляем, и снабжают хохлобандитов запчастями для дронов, а от нас хотят получить военные технологии... , они и так у нас много технологий потаскали