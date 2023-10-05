Работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем. А своих не хотят обеспечить? Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, по которому нанимающие гастарбайтеров компании должны будут в обязательном порядке обеспечивать их жильем на время действия трудового договора.
Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей
Комментарии
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Поля Русс
САМОЕ ВЕРНОЕ ЭТО-Заселять гостей в квартиры Депутатов, и пусть депутаты за ими присматривают- ТОЛЬКО ТАК, ИНАЧЕ ВСЕ ПРОСТО ТРЁП...А КАК ОН УЖЕ ДОСТАЛ....ТОШНИТ...А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
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5 час.
Вадим Кузнецов
"При этом если работник самостоятельно найдет жилье, то работодатель будет освобожден от ответственности." Вот с этого момента проекто становится очередной бессмысленой болтовней.
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3 час.
ИП
Иван Петров
Москве и Питеру грозит погибель от инородцев, их там такое количество, что получив команду им ума уже никто не даст
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2 мин.
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