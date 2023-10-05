Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей

Поля Русс САМОЕ ВЕРНОЕ ЭТО-Заселять гостей в квартиры Депутатов, и пусть депутаты за ими присматривают- ТОЛЬКО ТАК, ИНАЧЕ ВСЕ ПРОСТО ТРЁП...А КАК ОН УЖЕ ДОСТАЛ....ТОШНИТ...А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...

Вадим Кузнецов "При этом если работник самостоятельно найдет жилье, то работодатель будет освобожден от ответственности." Вот с этого момента проекто становится очередной бессмысленой болтовней.