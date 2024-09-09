Почему Уолт Дисней на всех своих фотографиях показывает два пальца

Изучая историю компании Disney, можно заметить необычную вещь: основатель компании Уолтер Элайас Дисней на фотографиях постоянно куда-то указывает двумя сложенными пальцами правой руки — средним и указательным.
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