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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитника «Барсы» Диня заметили на улице в футболке «Реала». Француз переходит в «ПСЖ»

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь появился на публике в футболке «Реала».  Ролик с французом был опубликован в сети.

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