Генштаб России опровергает планы второй волны мобилизации

В Генштабе России официально опровергли планы второй волны мобилизации. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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