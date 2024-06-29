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Зеленский взялся за свою формулу. Россию распекут на новом "мирном саммите"

Зеленский взялся за свою формулу. Россию распекут на новом "мирном саммите"

И.о. президента Украины Владимир Зеленский снова взялся за свою "формулу мира". Такой вывод можно сделать из заявления о подготовке "всеобъемлющего плана" прекращения конфликта с Россией.

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