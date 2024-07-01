Сертификат на бесплатный отдых, но не всем: В Госдуме предложили новую инициативу по поддержке семей

В Госдуме предложили новую инициативу по поддержке семей. Депутаты предлагают ввести сертификаты на бесплатный отдых, но не всем.
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