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Поварёнок с лучшими рецептами

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Пирог отрывной с сосисками и сыром

Пирог отрывной с сосисками и сыром

Пирог отрывной с сосисками хорошая альтернатива бутербродам. Получаются те же булочки, которые легко отрывать и удобно кушать, можно взять с собой для перекуса на работу, а также положить ребенку в школу.

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