Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +8°, пасмурно• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +8°, пасмурно• Саки: +5°, +8°, пасмурно• Бахчисарай: +8°, пасмурно• Джанкой: +6°, пасмурно• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +8°, пасмурно.
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