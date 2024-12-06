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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +8°, пасмурно• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +8°, пасмурно• Саки: +5°, +8°, пасмурно• Бахчисарай: +8°, пасмурно• Джанкой: +6°, пасмурно• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +8°, пасмурно.

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