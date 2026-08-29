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FiNE NEWS

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Депутат Нилов сообщил о планах индексации страховых пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии в России планируется проиндексировать дважды — 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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