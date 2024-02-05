Отправленное на Украину западное оружие нашли у наркокартелей и ХАМАС

Входившее в пакеты военной помощи Украине западное оружие замечено в Мексике и на Ближнем Востоке. После этой новости доверие Вашингтона к киевскому режиму стало еще меньше, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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