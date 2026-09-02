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Демократы призвали Трампа ввести санкции против России без закона Грэма

Демократы призвали Трампа ввести санкции против России без закона Грэма

Демократы в Конгрессе США призвали Трампа немедленно усилить санкционное давление на Россию, не дожидаясь принятия законопроекта Грэма о новых тарифах.

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