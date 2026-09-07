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Мировые Новости

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Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

По случаю профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – сотрудникам АО «Транснефть – Прикамье» вручены государственные, ведомственные, корпоративные и профсоюзные награды, а также награды субъектов Российской Федерации.

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