Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

По случаю профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – сотрудникам АО «Транснефть – Прикамье» вручены государственные, ведомственные, корпоративные и профсоюзные награды, а также награды субъектов Российской Федерации.
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