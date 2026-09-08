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Царьград

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Мэр Новороссийска сообщил о пожаре в Дюрсо из-за падения БПЛА

Мэр Новороссийска сообщил о пожаре в Дюрсо из-за падения БПЛА

В районе хутора Дюрсо под Новороссийском произошло возгорание лесной подстилки из-за падения обломков БПЛА.

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