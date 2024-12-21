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´Белшина´ и Китай: применение новых технологий для высокого качества.

´Белшина´ и Китай: применение новых технологий для высокого качества.

На данный момент делегация ОАО ´Белшина´ находится в Китае, в городе Циндао, где наши специалисты познакомились с передовыми технологиями местной шинной промышленности и провели переговоры с потенциальными деловыми партнерами.

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