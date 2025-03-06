МАСК знает больше! Политик предрёк будущее киевскому режиму

Владимир Зеленский не останетсяНужны ли выборы в Украине? Смотря кому это выгодно. Зеленскому, который засиделся на своём месте, и при этом довёл страну до ужасающего положения – желательно продливать свои полномочия и затягивать конфликт.
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