Объявлены победители 83-го Венецианского кинофестиваля

Завершился 83-й Венецианский международный кинофестиваль, один из старейших кинофестивалей мира, проходивший на острове Лидо (Италия) с 2 по 12 сентября.
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