5,9 тонн ядерного топлива в год на площади 111 м²: США делают ставку на компактное производство HALEU

Nusano разрабатывает установку, которая должна за один проход обогащать металлический уран до 19,75% урана-235 Американская компания Nusano получила поддержку Министерства энергетики США для разработки системы производства высокопробного низкообогащённого урана (HALEU) — топлива с содержанием урана-235 от 5% до 20%.
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