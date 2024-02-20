Экономист назвал повод для оформления самозапрета на выдачу кредитов

Повод оформить самозапрет на выдачу кредитов — это опасение мошенников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.
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