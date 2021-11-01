Гинцбург рассказал о самочувствии трижды привитых «Спутником V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких жалоб на самочувствие по поводу побочных действий «Спутника V» нет даже среди тех, кто получил прививку трижды.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких жалоб на самочувствие по поводу побочных действий «Спутника V» нет даже среди тех, кто получил прививку трижды.
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