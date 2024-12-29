Telegraph: отношения Турции и Германии охладились из-за кебаба

Отношения между Германией и Турцией охладели из-за разногласий в способах приготовления кебаба. По данным The Telegraph, стремление Турции обеспечить юридическую защиту для своего оригинального донера может угрожать будущему популярного фастфуда в Германии.
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