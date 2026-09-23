БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Одессу началась с острова Змеиный: Безэкипажная «разведка боем» уже состоялась

Битва за Одессу началась с острова Змеиный: Безэкипажная «разведка боем» уже состоялась

В кулуарах Белого дома уверены, что камнем преткновения по мирному урегулированию станет скала в Черном море Радомир Маркуш На фото: скоростной безэкипажный катер «Кама».

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