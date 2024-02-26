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Последнее китайское предупреждение Америке: В Китае ловко обнулили санкции США

Последнее китайское предупреждение Америке: В Китае ловко обнулили санкции США

Последние санкции, введённые США против России, коснулись в том числе китайские компании. В Пекине ловко обнулили односторонние американские санкции: сотрудничество России и Китая влиянию третьих стран не подвергнуто.

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