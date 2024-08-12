Турция сняла блокировку Instagram после достижения соглашения с Meta

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу сообщил, что накануне Турция прекратила блокировку платформы социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ компании Meta).
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