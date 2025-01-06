Как пройдет Год рабочих профессий в Карагандинской области

В Карагандинской области в рамках Года рабочих профессий запланировано более 100 мероприятий. Они направлены на повышение престижа рабочих профессий, их популяризацию среди молодёжи, развитие системы профессионального образования.
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