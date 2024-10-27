На грани банкротства: Boeing намерен продать свой космический бизнес

Американская корпорация Boeing, которая участвовала в легендарных космических проектах, включая миссии астронавтов Apollo и создание космической станции, намерена продать весь свой космический бизнес из-за тяжелого финансового положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии