Песков: Франция категорически не понимает сути России

www.globallookpress.com/Bernard Jaubert/imageBROKER.com Французский президент Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел и считает, что от России можно чего-то добиться давлением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии