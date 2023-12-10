Как экс-футболисты сборной России провели тренировку для детей в Барнауле

Фестиваль "Урок футбола" прошел в Барнауле с 9 по 10 декабря Звёзды российского футбола Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров приехали в Барнаул и провели фестиваль "Урок футбола" для детей 9 и 10 декабря в спортивном клубе "Темп".