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4-летний ребенок на самокате был сбит водителем во дворе дома в Южно-Сахалинске

4-летний ребенок на самокате был сбит водителем во дворе дома в Южно-Сахалинске

Скриншот из видео Водитель Toyota сбил 4-летнего ребенка, который катался на самокате, во дворе дома в Южно-Сахалинске.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Родители выпускают детей на самокатах во двор или куда еще, И НЕ СЛЕДЯТ ЗА НИМ!! А в данном случает водитель и не мог видеть, что ребенок выкатится на самокате из-за припаркованного автомобиля!! И ребенок серьезно пострадал.... И водитель не виновен...
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