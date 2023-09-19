4-летний ребенок на самокате был сбит водителем во дворе дома в Южно-Сахалинске
Скриншот из видео
Водитель Toyota сбил 4-летнего ребенка, который катался на самокате, во дворе дома в Южно-Сахалинске.
Комментарии
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Родители выпускают детей на самокатах во двор или куда еще, И НЕ СЛЕДЯТ ЗА НИМ!! А в данном случает водитель и не мог видеть, что ребенок выкатится на самокате из-за припаркованного автомобиля!! И ребенок серьезно пострадал.... И водитель не виновен...
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