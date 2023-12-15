Крым стал маяком возвращения на Родину для украинских регионов, — Аксёнов

Пример Крыма был правильным и при поддержке Президента по нашему пути пошли другие регионы Украины. Об этом на открытии Дня Крыма в рамках выставки-форума «Россия» в Москве заявил Глава республики Сергей Аксёнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии